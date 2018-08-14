Kalbinize ikinci bir şans vermekten korkmayın

Dr. Hüseyin Ali Tünel, kalp damar hastalıklarının giderek arttığını belirterek, ameliyat olmanın hastalarda korku ve endişeye neden olduğunu, ancak cerrahların tedavi aracının ameliyat olduğunu kaydetti.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Hüseyin Ali Tünel, yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişilerin yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunda olduklarını belirterek, kalp krizine neden olan faktörleri ve bu faktörleri kaldırmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Kalp damar hastalıklarının giderek arttığını belirten Doç. Dr. Tünel, “Bunda etkili olan faktörler arasında beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, tütün kullanımı, ailesel kalıtım ve çevresel etkenleri sayabiliriz. Bunların yanı sıra kontrolsüz hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, geçirilmiş hastalıklar da kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor” dedi.

Hızla gelişen teknoloji sayesinde, tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi kalp ve damar hastalıklarında da her geçen gün birçok gelişmenin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Tünel, “İlaçla ve perkütan tedaviler dediğimiz ameliyatsız tedavi yöntemleri daha geniş kullanım alanı bulmaktadır. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen cerrahi girişimler ve ameliyatlar kalp ve damar hastalıklarının tedavisinin önemli bir ayağı olmaya devam etmektedir. Diğer tedavilerin yetersiz kaldığı ya da uygun olmadığı durumlarda ameliyat en önemli seçenektir” diye konuştu.

Kalp ameliyatı olmanın, hastalar açısından bakıldığında çoğu kez anlaşılabilir bir endişe ve korku olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tünel, “Hasta gözüyle bakılacak olursa temelde ameliyat vücut bütünlüğünün bozulduğu bir durumdur ve bir korku yaratması anlaşılabilir bir durumdur. Böyle durumlarda biz cerrahlara önemli sorumluluk, hastalara empatiyle yaklaşmak ve onların korkularını, endişelerini anladığımızı hastalarımıza hissettirmektir. Onları hastalıkları ve hastalıklarını gidişatı hakkında anlayabilecekleri bir dille bilgilendirmek en önemli adımdır” dedi.

Cerrahlara olduğu gibi hastalara da birçok önemli görev düştüğünü söyleyen Doç. Dr. Tünel, “En önemlisi doktorların kendilerinin iyiliği için çalıştıklarının bilincinde olarak onlarla işbirliği içinde olmaktır. Diğer bir önemli konu da günümüzün modası olan internet aracılığıyla bilgilenmek yerine işinde uzman yetkin doktorlardan bilgilenmektir” ifadelerini kullandı.

Cerrahların tedavi aracı ameliyat olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Tünel, “Adı korkutucu olsa da hayata tutunmamızı, çoğu kez düşünülenin aksine, daha sağlıklı bir yaşama adım atmamızı sağlar. Hastalarımız unutmamalıdır ki gerekli durumlarda ameliyattan kaçınmak, daha riskli durumlara düşmemize ve en önemlisi ‘hayatı kaçırmamıza’ neden olabilir” diye konuştu.