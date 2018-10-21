"Kaldırım işgali"ne operasyon

Adana'da kaldırım işgaline son vermek için polis ve zabıta ortak operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıtalarla birlikte ‘kaldırım işgali'ne karşı ortak bir operasyon yaptı. Merkez Seyhan ilçesi, Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Özer Caddesi ile birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Gürselpaşa caddelerinde ekipler uygulama yaptı.

Uygulamada trafik ekipleri, araçlarını kaldırıma park ederek, yaya güvenliğini riske atan araçlarla ilgili işlem yaparken, zabıtalar da cadde üzerindeki iş yerlerine ait tabela ve çeşitli eşyaları kaldırıma koyarak, yaya trafiğini olumsuz etkileyen esnafla ilgili işlem yaptı. Kaldırım işgaline karşı yapılan çalışmalar kapsamında kusurlu bulunan sürücü ve iş yeri sahiplerine para cezası verildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında trafik ekipleri, araçlarını kaldırımın yanı sıra cadde üzerinde yanlış park eden 150 sürücüye toplam 27 bin 456 lira para cezası verirken, zabıta da kaldırımı işgal eden esnafa 7 bin 770 lira ceza yazdı. Toplam ceza miktarının da 35 bin 236 lira olduğu bildirildi.

Bu arada, trafikte yaya güvenliğini riske atan tabela, pankart, afiş ve çeşitli materyaller de kaldırımlardan topladı.