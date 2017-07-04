Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 17:50

Kaleci Fevzi Elmas Adanaspor’da

TFF 1.

Kaleci Fevzi Elmas Adanaspor’da

04 Temmuz 2017 17:50

Lig takımlarından Adanaspor, kaleci Fevzi Elmas ile sözleşme imzaladı.


Turuncu-beyazlılar, son olarak Adana Demirspor’da forma giyen tecrübeli kaleci Fevzi Elmas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Adanaspor’da forma giyeceği için mutlu olduğunu ifade etti. Elmas, ”Uzun yıllar Adana’da yaşadım. Yöreyi halkı iyi tanıyorum. Adanaspor hedefleri olan büyük bir camia. İnşallah bu sezon Adanaspor’u tekrar Süper Lig’e çıkartacağız. Transferimde emeği geçen herkese başta Başkanımız Bayram Akgül’e teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!