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03 Aralık 2017 18:11

Kalpar: “Bir daha aynı hataları yapmama adına çalışacağız”

TFF 1.

Kalpar: “Bir daha aynı hataları yapmama adına çalışacağız”

03 Aralık 2017 18:11

Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Elazığspor’da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, “Maçtan alınması gereken dersler vardır. Bundan sonraki maçlarda bugün yapmış olduğumuz hataları yapmama adına çalışacağız” dedi.


Kalpar, maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oyunun sonucundan memnun olduğunu belirten Kalpar, daha sonra şunları söyledi:


“İki aşamalı bir oyun oldu. İlk yarıda bizim açımızdan çok güzel bir sonuç. İlk yarı daha fazla pas yapan takımdık. 2-0 galip girdik soyunma odasına. Oyuncularımızla özellikle 2-0’ı koruyan 3’ü yakalayabilecek bir anlayışta olmalıyız dedik. Yan toptan yemiş olduğumuz gol bizim dezavantajımız. Golle sonuçlanınca telaş yaptık. İyi pas yapamadık, topta bizde kalmadı. 2-1’i koruma adına değerlendirmeler yaptık. Oyuncunun oyundan atılması etkiledi. Basit bir kart gördü ama. Ne olursa olsun da buradan iki takım da 2’şer puan kaybetti. Galibiyeti almalıydık. İkinci yarıda sakin olsaydık, uzun toplarda dönen topu atabilseydik olmadı ama. Bundan önce 2 maç yaptık. O 2 maçı düşündüğümüzde burada ki mücadele çok daha farklıydı. Oyuncularımı kutluyorum. Geride kalan 3 maçı nasıl kazanabiliriz onu hesaplayacağız. Maçtan alınması gereken dersler vardır. Bundan sonraki maçlarda bugün yapmış olduğumuz hataları yapmama adına çalışacağız.”




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