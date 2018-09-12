Kalpazan tutuklandı

Adana'da şehirlerarası otobüsün bagajındaki çantasından 30 bin 50 lira sahte para çıkan yolcu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir kişi İstanbul'dan Osmaniye'ye giden yolcu otobüsünün bagajında bir çantada sahte para olduğu ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kalpazanın da içinde bulunduğu otobüsü, kente girer girmez oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.

Polis bagajda yaptığı aramada bir çantada 601 adet 30 bin 50 lira sahte 50 liralık banknot ele geçirdi. Polis çantanın Ahmet S.'ye ait olduğunu belirleyip onu otobüsten indirerek hakkında sahte para basmak ve piyasaya sürmekten işlem başlattı. Ancak zanlı çantanın kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis muavini çağırarak çantanın kime ait olduğunu sordu. Muavin çantaları bagaja yerleştirirken yolcuların koltuk numarasının olduğu bir etiketi çantaya yapıştırdıklarını, çantanın bu şahsa ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ahmet S. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlının bu kez de çantadaki paralardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak zanlının GBT'sine (Genel Bilgi Taraması) bakıldığında 5'i sahte para olmak üzere 17 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ahmet S. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında zanlı, "Ben suçsuzum gidin suçluları çekin" diye kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Ahmet S., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı burada da paralardan haberi olmadığını söyledi ancak tutuklandı.