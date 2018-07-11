Kamu bankasında "nitelikli dolandırıcılık" operasyonu

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 20 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda aralarında 1’i kamu bankası eski müdürü, 1’i banka çalışanı olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların yaklaşık 120 çiftçiye 20 milyon liralık "çiftçi kredisi" çektirdiği ancak parayı kendileri alarak bankaya ödeme yapmadıkları öne sürülüyor.