Kamu görevlilerine "Protokol Kuralları Eğitimi" verildi

Eğitimde vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara, daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesi ve vatandaşlarla olan diyalogun geliştirilmesi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi Emekli Kıdemli Albay Nurdan Bezik tarafından bilgiler verildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı ile Süleyman Demirel Bulvarı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra vali yardımcıları ve kaymakamlar eşleriyle birlikte katıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile vatandaşlar arasındaki diyalogun geliştirilmesinin yanı sıra daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesinin amaçlandığı toplantının Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’ndeki bölümüne katılarak verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, hayli yararlı sonuçlara vesile olacağına inandığını belirttiği eğitim toplantısının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.