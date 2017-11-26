Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 16:42

Kamu görevlilerine "Protokol Kuralları Eğitimi" verildi

Adana Valiliği’nce Çukurova Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “2017 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında “Protokol Kuralları Eğitimi” düzenlendi.

Kamu görevlilerine

26 Kasım 2017 16:42


Eğitimde vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara, daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesi ve vatandaşlarla olan diyalogun geliştirilmesi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi Emekli Kıdemli Albay Nurdan Bezik tarafından bilgiler verildi.


Çukurova Kalkınma Ajansı ile Süleyman Demirel Bulvarı Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra vali yardımcıları ve kaymakamlar eşleriyle birlikte katıldı.


Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile vatandaşlar arasındaki diyalogun geliştirilmesinin yanı sıra daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesinin amaçlandığı toplantının Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’ndeki bölümüne katılarak verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, hayli yararlı sonuçlara vesile olacağına inandığını belirttiği eğitim toplantısının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Salı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç