Kamyon ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da kamyon ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarında sıkışan yaralıları CANKUR ekipleri kurtardı.

Kaza, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağgül Şahin idaresindeki 31 HY 815 kamyon ile Muammar Atmaca idaresindeki 06 EY 5696 plakalı çekici çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçlarında sıkışan sürücüleri kurtararak ambulansa bindirdi. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.