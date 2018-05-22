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22 Mayıs 2018 09:09

Kamyon lastiklerinde kaçak sigara sevkiyatı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis, kamyon lastiklerinde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirip 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Kamyon lastiklerinde kaçak sigara sevkiyatı

22 Mayıs 2018 09:09


Edinilen bilgiye göre olay Ceyhan ilçesi D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-400 kara yolundan Adana istikametine doğru giden bir kamyonda kaçak sigara olduğu ihbarını aldı. Polis hemen harekete geçerek kamyonun gidiş güzergahında önlem aldı. Kısa süre sonra polisin kurduğu pusuya doğru gelen kamyon durduruldu. Polis önce kamyonda yaptığı aramada kaçak sigaraya rastlamadı. Ancak kamyonun lastiklerinin farklı olduğunu anlaşılınca lastikler polis tarafından söküldü. Polis, tamirci gibi levyelerle lastikleri çıkardığında içinden 6 bin paket kaçak sigara çıktı.


Kamyonda bulunan iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçak sigaralara el konuldu.




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