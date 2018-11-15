Kamyon şoförü, namus meselesi için vurulmuş

Adana'da sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş ederek kamyon şoförünü vurduğu ileri sürülen 2 şahıs tutuklandı. Olayın namus meselesinden dolayı gerçekleştiği ileri sürüldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde 11 Kasım günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erhan T. isimli bir kişi, kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırt kısmından saçmalarla yaralanan Erhan T., ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Erhan T.'nin vurulduğu sokakta inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, 5 fişek buldu.

Birkaç kez tüfek sesi duyduğunu belirten mahalle sakinleri, Erhan T.'yi yaralayan kişilerin bir otomobille hızla uzaklaştığını kaydetti. Polis, kamyon şoförünü vuran zanlıları bulmak için harekete geçti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan görüntüden otomobilin plakasına daha sonrada olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Savaş K. (30) ile Musa T.'ye (30) ulaştı. Şüphelilerin sorgulamasında olayı, kamyon şoförünün Musa T.'nin kız kardeşini sokakta ve telefonla rahatsız etmesinden dolayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. İki zanlı da ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.