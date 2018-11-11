Kamyon şoförü sokak ortasında vuruldu

Adana'da aracını park ettikten sonra yolda yürürken kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan kamyon şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan T., kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırt kısmından saçmalarla yaralanan Erhan T., ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Erhan T.'nin vurulduğu sokakta inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, 5 fişek buldu.

Birkaç kez tüfek sesi duyduğunu belirten mahalle sakinleri, Erhan T.'yi yaralayan kişilerin bir otomobille hızla uzaklaştığını kaydetti. Polis, kamyon şoförünü vuran şahısları bulmak için harekete geçti.