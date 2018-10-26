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Kamyonet ırmağa uçtu: 3 yaralı

Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Feke Saimbeyli Karayolu Feke istikametine 6 kilometre kala meydana geldi. Remzi Göçer yönetimindeki 01 JE 725 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından uçuruma yuvarlanarak ırmağa düştü. Şans eseri kayalıklara takılı kalan kamyonette bulunan Hürü Göçer ve Hacı Alpaslan'da yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Feke Devlet Hastanesine kaldırıldılar.


Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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