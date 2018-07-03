Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 11:25

Kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı

Adana’da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Kamyonet kaldırımdaki anne ve 2 çocuğuna çarptı

03 Temmuz 2018 11:25

Kazada anne ve 2 çocuğu yaralanırken, sürücü kamyonetini bırakıp kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Barış Caddesi’nde meydana geldi. Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, market önünde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut’a (2) çarptı.


Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan marketin camından içeri savruldu. Kısa süreli şoka giren anne Ayşe Barut, yerden kalkıp yaralanan çocuklara baktı. Olay yerine çağırılan ambulansla anne ve çocukları, hastaneye kaldırılırken kaza anı saniye saniye kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç