Kamyonet sürücüsünün taş zannedip ezdiği Ela Nur'un son görüntüleri

Adana'da sandalye satan Suriyeli bir şahsın kullandığı kamyonetin altında kalıp can veren 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'ın babası olay yerine geldiğinde kimsenin olmadığını, kızını kucağını alıp götürdüğünü, yaşamadığını söylerken, amca ise çocuğu ezen şahısların en ağır bir şekilde ceza alması gerektiğini ifade etti.

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Eylül günü 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan evlerinin önündeki sokağa çıktı. Kız çocuğu bir süre sonra evlerinden biraz uzaklaşarak 2876 Sokağa girdi. Çocuklarının evde olmadığını gören anne Fatma ve baba Çetin ile kız çocuğunun ağabeyi Halil Tarhan sokakta çocuğu aramaya başladı. Ağabey kız çocuğunu 2876 Sokak'ta yerde kanlar içinde yatarken gördü. Olay yerine anne ve baba da geldi. Baba kızını kucağına alıp kendi aracıyla çocuğu özel bir hastaneye götürdü ancak çocuk hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra yaptığı araştırmada zanlıların Suriye uyruklu sandalye satan Amir Harba (24) ve Abdülmelik El Cevher (23) olduğunu saptadı. Polis zanlıları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalayıp Adana'ya getirdi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

"Kimse yoktu kucağıma aldım götürdüm yaşamadı"

Baba Çetin Tarhan, kızına kamyonetin çarptığı noktaya bugün tekrar gelerek sokağa girdiğinde kimsenin olmadığını, kızının yerde yattığını kendisinin kucağına alıp götürdüğünü ancak onu yaşatamadığını, kamyonetin çarpar çarpmaz götürmesi durumunda yaşayacağını söyledi.

Kız çocuğunun amcası Mehmet Tarhan ise yeğenine Suriyeli bir şahsın çarpıp kaçtığını, ifadesinde de çarpıp üzerinden geçtiği şeyi tümsek zannettiğini söylediğini anımsatarak, "Ya yol bomboş yolda tümsek falan yok. İnsan durur bir bakar. Ama bu hiç arkasına bakmadan kaçıp gitmiş. Dursa kızı alsa hastaneye götürse belki yaşayacak. Biz Türkiye olarak bunlar savaş mağduru diye kucak açtık ancak onlar bizim çocuğumuzu öldürdü. Biz Türkiye olarak çok vicdanlıyız ama onlar öyle değil. Bu Suriyeli nasıl kimlik alıyor, nasıl Hatay'da yaşayıp buraya geliyor. Ben bunların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Bu arada, Ela Nur Tarhan'ın kazadan kısa bir süre önce annesi tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kız çocuğu görüntülerde müzik eşliğinde oynuyor.