Kamyonetin radyatörünü çalan 2 şüpheli motosikletle kaçarken yakalandı.

Adana'da yüzleri maskeli iki kişinin motosikletle dolaştığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şüpheli iki şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahısların radyatör hırsızı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzü maskeli iki şüphelinin motosikletle ara sokaklarda gezdiği ihbarı üzerine mahalleye polis ekipler sevk edildi. Belirtilen mahallede devriye görevi yapan Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, verilen eşkale uyan şüphelileri Barış Bulvarında durdurmak istedi. Ekiplerin ikazlarına aldırış etmeyen şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından şüpheliler Havaalanı Kavşağında yakalandı. Motosikletten indirilen iki kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan taramada isimlerinin Hüseyin N. ve Fatih İ. olduğu öğrenilen şahısların herhangi bir kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Motosikletin üstünde bulunan radyatörden şüphelenen ekipler, radyatörü nereye götürdüğünü sordu. Şüphelilerin çelişki ifade vermesi üzerine araştırma yapan ekipler radyatörün Gülbahçesi Mahallesinde bir kamyonetten çalındığını tespit etti. Suçlarını kabul eden zanlılar ifadeleri alınmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezine götürüldü.