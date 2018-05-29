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29 Mayıs 2018 21:54

Kamyonetin sıkıştırdığı mobilet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kamyonetin sıkıştırdığı mobilet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

29 Mayıs 2018 21:54


Olay, saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan K. (53) kullandığı 01 GM 148 plakalı kamyon ile İbrahim Delikanlı (55) yönetimindeki plakasız mobileti sıkıştırdı. Delikanlı kullandığı mobilet ile kamyona çarpıp direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyet kaybolunca motosiklet ile beraber Delikanlı ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki çocuk metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde küçük çocuğun öldüğünü belirlerken, mobilet sürücüsü Delikanlıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Delikanlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Ramaza K. ise gözaltına alındı.


Öte yandan, çevredeki meraklı vatandaşlar yerdeki çocuk cesedini izledi.




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