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23 Haziran 2017 09:36

Kamyonetini uzaktan kumandayla açan sürücünün cep telefonunu çaldı

Adana’da bir hırsızın, kamyonetini uzaktan kumanda ile açan sürücünün cep telefonunu saniyeler içinde çalıp kaçması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kamyonetini uzaktan kumandayla açan sürücünün cep telefonunu çaldı

23 Haziran 2017 09:36


Edinilen bilgiye göre, Adana’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayının ilkinde, Konya’dan Adana’ya gelen Mehmet B., alışveriş yapmak üzere Büyüksaat civarına giderek kamyonetini park edip ayrıldı. Mehmet B. kamyoneti de uzaktan kumanda ile kilitledi. Bu arada sokakta dolaşan Barış Z. park halindeki araçların içini gözetlemeye başladı. Mehmet B.’nin kamyonetinde cep telefonu olduğunu gören şüpheli Barış Z. beklemeye başladı. Mehmet B. dükkanda işini bitirip dışarı çıkınca uzaktan kumanda ile kamyonetinin kapısını açtı. Bunu fark eden hırsız kapıyı saniyeler içinde açıp cep telefonunu alarak kaçtı. Mehmet B. ise olayı fark etmeyerek kamyonetine bindi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Mehmet B. daha sonra cep telefonu olmadığını fark edince polise başvurdu. Polis yaptığı araştırmada, hırsızlık zanlısı Barış Z.’yi Kocavezir Mahallesi’nde yakaladı.



İyilik yaptı, arkadaşı soyuldu


İkinci hırsızlık olayı ise Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yelken kulübünde çalışan Seray Oya K., arkadaşı Tuba A.’nın kullandığı otomobil ile kulüpten yola çıktı. Bu sırada kulüpte çalışan Serkan A.’nın yaya olarak gittiğini görünce arkadaşına, "Bu kaldırımda yürüyen bizim kulüpte çalışıyor. Sıcakta yürümesin gideceği yere kadar bırakalım" dedi. Bunun üzerine Tuba A. otomobili durdurup Serkan A.’yı aracına aldı. Tuba A. içinde 9 bin lira ve 20 bin lira değerinde altın olan çantasını da arka koltuğa bıraktı. Serkan A. ise kadınlar fark etmeden çantayı alıp otomobilden bir süre sonra indi. Kadınlar yoluna devam etti. Yolculuk bittiğinde Tuba A. çantasını almak istedi ancak bulamadı. Tuba A. hemen polise başvurdu. Polis yaptığı araştırmada çantayı çaldığını belirlediği Serkan A.’yı gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada Serkan A.’nın çaldığı altınları satmaya çalıştığı kuyumcudan da görüntüleri buldu. Ancak Serkan A. çantayı çalmadığını ileri sürdü.


Her iki olayın hırsızlık zanlıları sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.




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