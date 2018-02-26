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26 Şubat 2018 09:25

Kamyonetle ezilen üniversiteli Ece artık yürüyor

Adana’da 7 ay önce üzerinden kamyonetle geçilerek ezilen ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatta kalabilmesi için 18 gün uyutulan Ece Çelik, şimdi hem konuşuyor hem yürüyor.

Kamyonetle ezilen üniversiteli Ece artık yürüyor

26 Şubat 2018 09:25


31 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda, kamyonetle ezilmesi sonucu hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Ece Çelik’in hayatta kalabilmesi için doktorlar onu 18 gün boyunca uyuttu. Bu sırada Çelik’te beyin kanaması tespit edildiği için acil ameliyata alınarak kafatası kemiğinin bir parçası alınıp, beyne baskı yapmaması için karın boşluğuna konuldu. Çelik 18 gün boyunca bir dizi ameliyat daha geçirdi. Durumu çok ağır olan Çelik, 18. günden sonra uyandırıldı. Tedavisi bir süre daha devam eden Çelik, 35 günün sonunda hastaneden taburcu edildi. Ancak Çelik, taburcu olduğunda ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Çelik’e fizik tedavi ve ilaç tedavisi uygulandı. Beynine aldığı darbeden dolayı konuşması ve yürümesi çok zor olan Çelik, hem doktorların uyguladığı tedavi hem de kendi azmi sayesinde olaydan 7 ay sonra ayağa kalkarak yürümeye ve konuşmaya başladı. Çelik ve ailesi, yeniden yürüyüp konuşabildiği için çok mutlu.



İbrahim Tatlıses’in tedavisindeki yöntem uygulandı


Ece Çelik’e Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’e uygulanan beyin ameliyatı yapılmış, kafatasında hasar oluştuğu için kafatası kemiğinin bir kısmı alınarak karnına konmuştu. Beyin kanaması geçirdiği için uygulanan bu operasyona Çelik iyileştiği için son verildi. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, Çelik’in karnına koyduğu kafatası kemiğini çıkartıp yerine yerleştirdi.



"Hastaneye koma halinde gelmişti ve bilinci kapalıydı"


Yrd. Doç. Dr. Özsoy, Çelik’in hastaneye koma halinde geldiğini ve bilincinin de kapalı olduğunu anımsatarak, "İlk başta beyin kanaması vardı onu boşalttık daha sonra beyindeki şişme nedeniyle kafatası kemiğini çıkarıp ve karın zarı üzerine koyduk. Bu bir ekip işi sadece biz doktorlarla olacak bir şey değil bu ekibin başında Ece’nin kendisi var. Ece kendi azmi ve isteğiyle tekrar hayata döndü. Şu anda yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı, iyileşmesinin sonunda o kemiği de yeniden yerine koyduk. Kemiği vücutta saklıyoruz orada besleniyor ve daha sonra tekrar aynı yerine geri koyuyoruz. Şu anda durumu iyi. Geziyor, konuşuyor ve dolaşıyor. Hayatına çok rahat devam edebiliyor. Her hasta için bir şey söylememiz çok zor ama hızlı bir iyileşme gösterdi. Bunda tabi ki Ece’nin de azmi var beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın da emeği var yani sadece ameliyatlarla olacak bir şey değil fizik tedavi ve diğer işlemlerle beraber olan bir sonuç" dedi.


Ece Çelik’e çarptığı ileri sürülen İbrahim D. ise önce serbest kalmış, sonra ev hapsi verilmiş, daha sonra ise tutuklanmıştı.




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