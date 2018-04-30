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30 Nisan 2018 09:07

Kamyonun lastiklerinden binlerce paket kaçak sigara çıktı

Adana’da polisin durdurup arama yaptığı kamyonun 7 lastiğinden 5 bin paket kaçak sigara çıktı.

Kamyonun lastiklerinden binlerce paket kaçak sigara çıktı

30 Nisan 2018 09:07


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yaparken İncirlik Park Alanında 73 DC 091 plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Polis ilk aramada kamyonda bir şey bulamadı. Ancak sürücü Yılmaz Adsız’ın hareketlerinden şüphelenen polis aramaya devam etti. Yapılan detaylı aramada kamyonun lastiklerinde kaçak sigara olduğu tespit edildi. Polis söktüğü 7 lastikte 5 bin paket kaçak sigara buldu.


Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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