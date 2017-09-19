Kan bağışına madalyalı savcılardan düzenli destek

Türkiye’nin iyilik hareketi Kızılay’ın düzenli kan bağışçıları arasında yer alan Tülü, Kurt ve Şen, Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu. Bağışları ile tüm topluma örnek olan savcılara bu kez Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak da eşlik etti.

Kızılay’ı üç ayda bir mutlaka ziyaret ettiklerini belirten Cumhuriyet Savcıları, “Kan değerlerimizin iyi olduğunu bilmekten ve bir hasta ya da yaralıya yardım edebilmekten mutluluk duyuyoruz. Herkese mutlaka tavsiye ediyoruz” dediler.

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de Türk Kızılayı’nın kan konusunda hastanelere verdiği tedarik desteğinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Bu iyilik zincirinin en önemli halkasının bağışçılar olduğunu kaydeden Genel, Kızılay’ın herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bağışları nedeniyle bronz madalya almaya hak kazanan Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen’e madalya ve beratını takdim eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, bağışçıların; 10 kan bağışında bronz, 25 kan bağışında gümüş, 35 kan bağışında altın, 45 kan bağışında ise plaketle ödüllendirildiğini ifade etti. Saygılı, “Binlerce madalyalı bağışçımız sayesinde insanlarımız hastanelerde şifa buluyorlar. Bu vesileyle bağışçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kan bağışında bulunmak isteyenler, Türk Kızılayı’nın aktif hizmet veren kan bağış birimleri ve www.kanver.org internet sitesinden bilgi sahibi olabiliyor.