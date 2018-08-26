Kan davalı iki aile barıştı

Olay, Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde 18 Eylül 2015 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JN 607 plakalı motosikletiyle Yasemin Caddesi’nde seyir halinde olan Halil Açıkgöz’e (22) 01 BIV 38 plakalı otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Sırtından yaralanan Açıkgöz, kanlar içinde yere düştü. Bu sırada saldırganlar olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polise ve 112 sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan Açıkgöz’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlatan cinayet ekipleri, otomobili Ramazan Kaskat’ın (22) kiraladığını ve arkadaşı Hakan A.’nın (21) kullandığını belirledi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde öldürülen Halil Açıkgöz’ün olaydan yaklaşık 6 ay önce Ramazan Kaskat’ın ağabeyi Cengiz Kaskat’ın Levent Mahallesi Levent Caddesi üzerindeki iş yerini basıp silahlı kavga çıkardığı, bu olayda iki taraftan da yaralananlar olduğu, bu nedenle Açıkgöz’e saldırı düzenledikleri ortaya çıktı. Polis, olayda pompalı tüfeği Ramazan A.’nın kullandığını, otomobili arkadaşı Hakan A.’nın kullandığını, Ramazan A.’nın ağabeyleri Cengiz A. (35) ile Özcan A.’nın (32) ise onlara yardım ettiğini belirleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan pompalı tüfeği kullanan Ramazan Kaskat tutuklanmıştı. Bu olaydan sonra Açıkgöz ve Kaskat ailesi arasında kan davası başladı.

Aileyi tanıyanlar araya girdi

Ancak iki aileyi tanıyan yakınları da kan davasının bitmesi için o günden sonra büyük bir mücadele gösterdi. Atilla Küçükşahin iki aileyi de yakından tanıdığı için sürekli onlarla görüşerek barışmanın iki aileye de daha faydalı olacağını söyleyerek aileleri barışmaya ikna etti. İki aile bugün düğün salonunda yemekte bir araya gelerek tokalaşıp sarılarak barıştı. Düğün salonuna Kaskat ailesinden önce gelen Açıkgöz ailesi onları kapıda bekleyerek tokalaşıp kan davasına son verdi. Daha sonra da hep birlikte barış duası okundu.

Küçükşahin, çok yakından tanıdığı iki ailenin kan davalısı olmasının kimseye bir faydası olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Ailelerin barışması gerektiğini, daha fazla kan dökülmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle iki tarafla da görüşmeye başladım. iki tarafın da görüşünü aldım. Aileler de beni kırmadı barıştan yana oldu. Bugün düğün salonunda onları bir yemekle dualarla barıştırıyoruz. Böyle bir şeye de vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

"10 tane öldürsen sonu yok"

Ölen Halil Açıkgöz’ün amcası Müslüm Açıkgöz ise kan davası gütmekle bir yere varılamayacağını ifade ederek, "Sen öldürsen daha sonra onlar öldürecek. Bu bir çözüm olmayacak. 10 tane öldürsen sonu yok. Çözümün barışta olduğunu görerek barışmaya karar verdik. Barıştan başka çare yok" diye konuştu.

Cinayeti işleyen Ramazan Kaskat’ın amcası Cengiz Kaskat ise talihsiz bir olay olduğunu bu nedenle kan davası gütmediklerini barıştan yana olduklarını, böyle bir talep de gelince barışmaya karar verdiklerini söyledi. Barış yemeğine AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de katıldı.