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23 Kasım 2017 11:02

Kan hastası çocuklar gönüllerince eğlendi

Kan Hastalıkları Federasyonu gönüllüleri tarafından giysi yardımı yapılan 250 kan hastası çocuk, müzik ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kan hastası çocuklar gönüllerince eğlendi

23 Kasım 2017 11:02


Kan Hastalıkları Federasyonu, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Mardin kentlerinden hekim ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla Şanlıurfa’da 2 gün süren toplantı gerçekleştirdi.


Toplantıların ilk gününde federasyon gönüllüleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan hastası 250 çocuğa giysi yardımı yaptı, müzik ve palyaçolar eşliğinde eğlence düzenledi.


Hastalarla birlikte pasta kesen Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç ve Prof. Dr. Yurdanur Kılınç çocukların tedavi ve sağlık sorunları ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yaptı.


Toplantının son gününde ise kan hastalarının sorunları ve tedavi yöntemleri konusunda hekimlere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitmen olarak Çukurova üniversitesi Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Doç. Dr. Göksel Leblebisatan, Uz.Dr. Metin Çil ve Uz. Dr. Defne Ay Tuncer, 40 uzman doktor ve aile hekimine bölgedeki hastaların sorunları ve tedavi protokolleri hakkında detaylı bilgiler verdi.


Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, bu toplantıdan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan diğer derneklerle toplantılara devam edeceklerini bildirdi.




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