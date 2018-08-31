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31 Ağustos 2018 20:01

Kanalda kaybolan çocuğun cesedi 10 kilometre ileride bulundu

Adana’ elini yüzünü yıkarken ayağının kayması kanala düşerek kaybolan çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerin 10 kilometre uzağında bulundu.

Kanalda kaybolan çocuğun cesedi 10 kilometre ileride bulundu

31 Ağustos 2018 20:01


Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Atakan Karatosun, Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi’nde DSİ sulama kanalında elini yüzünü yıkamak isterken ayağının kayıp düşmesi sonucu su içerisinde kayboldu. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sualtı polisinin aramalarında gencin cesedine ulaşılamadı. Akşam saatlerinde Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi civarında vatandaşlar sulama kanalında ceset bulduklarını polise ihbar etti.


Polis ekiplerine gelene kadar, vatandaşlar su içerisindeki cesedi çıkardı. Polis yaptığı incelemede ölen kişinin kanal içerisinde kaybolan Atakan Karatosun olduğunu belirledi.


Çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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