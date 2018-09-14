Kanlar içinde yardım isteyen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'da kollarındaki kesik nedeniyle sokak ortasında kanlar içinde kalan ve vatandaşlardan yardım isteyen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle 87005 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Musa Avşar sabah saatlerinde ailesiyle birlikte evinde kahvaltı yaparken, sokaktan "bana yardım edin" diye bağıran bir kadın sesi duydu. Balkona çıkıp baktığında bir kadının yolun ortasında kanlar içinde yattığını gördü. Avşar'ı gören kadın, "Ne olur polise haber verin polisi çağırın, ambulansı çağırın" diye seslendi. Avşar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının kollarında kesik olduğunu belirleyip ilk müdahaleyi yaparak Çukurova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan ve isminin Çiğdem Y. olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, alkol ya da uyuşturucu aldığı tahmin ediliyor.

Bu arada, olay yerine gelen polisler de olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan çalışmada kadının yardım istediği yere yaklaşık 200 metre gerideki ağaçlık alanda bulunan barakadan geldiğini, burada da kan izleri ve kırılmış içki şişeleri olduğunu saptadı. Yapılan araştırmada genç kadının iki kişiyle birlikte barakada olduğu tahmin ediliyor. Kadının kendine mi zarar verdiği yoksa başkası tarafından mı kolları kesildiği ise yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak.