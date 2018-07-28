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28 Temmuz 2018 02:14

Kanlı Ay Tutulmasını Bici Bici yiyerek izlediler

Adana’da vatandaşlar, Bici Bici yiyerek 21.

Kanlı Ay Tutulmasını Bici Bici yiyerek izlediler

28 Temmuz 2018 02:14

Yüzyılın en büyük Kanlı Ay Tutulmasını izledi.


Antartika, Avustralya, Rusya, Afrika gibi ülkelerden çıplak gözle izlenebilen ve 21. Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den de rahatlıkla izlenebildi. 20.13’de başlayıp gece yarısı 02.30’da sona eren Kanlı Ay Tutulmasını izlemek isteyen Adanalı vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarına akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın etkili olmasından dolayı Bici Bici satan dükkânlara akın ederek Bici yiyip Kanlı Ay Tutulmasını izledi.


Bici bici satan dükkan sahibi ise Kanlı Ay Tutulmasını izlemeye gelen müşteriler nedeniyle mekanının ful dolduğunu hatta çoğu müşterileri yer olmadığı için geri çevirdiğini söyledi.


Bici bici yiyerek Kanlı Ay Tutulmasını izlemeye gelen Şengül Halaçoğlu isimli bir bayan ise, ‘’saat 18:00’de Adnan Menderes Bulvarına geldim. Kanlı Ay Tutulmasının 1 dakikasını bile kaçırmak istemedim. Astroloji ile ilgileniyorum. Daha önceden de Ay’ın dünyaya en yakın olduğu zamanda ’da yine takip ettim’’ dedi.


Sıcak havalardan dolayı bici bici yiyerek Kanlı Ay Tutulmasını izlediğini belirten Halaçoğlu, Adana sıcaklarına en iyi bici bicinin geldiğini söyledi.




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