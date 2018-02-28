Kantinciler 1 günlük gelirlerini Mehmetçiğe bağışladı

TÜRKAP Ceyhan İlçe Başkanı Mehmet Gezici, ilçedeki okullarda kantin işletmeciliği yapan platformlarına üye kantincilerle birlikte Afrin’de teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir günlük kazançlarını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayacaklarını belirterek, "Bu çalışmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm okul yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş ise, “Vatanın birliği ve beraberliği, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı her türlü oluşumla mücadele eden, devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri için canlarını göz kırpmadan feda eden kahraman Mehmetçiğe öncelikle manevi destek olmak amacıyla yapılan bu çalışmayı takdir ediyoruz. Bu anlamda TÜRKAP Ceyhan İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmaya katkı sağlamış olmaktan onur duyuyor, bu gibi çalışmaların çoğalmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.