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21 Ağustos 2018 11:17

Kanyonda mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde kanyonda mahsur kalan baba ile oğlu ekipler tarafından kurtarıldı.

Kanyonda mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı

21 Ağustos 2018 11:17


Alınan bilgiye göre, dün 3 akrabasıyla Hamidiye Mahallesi’ndeki kanyona giden Ali (68) ve epilepsi hastası oğlu Mustafa Gökçe (33) bir süre kanyonda gezdi. Ancak suya girip ıslanan Mustafa Gökçe hastalığından dolayı yürüyemez hale geldi. Bunun üzerine 3 kişi kanyondan yukarı çıkıp telefonla yardım istedi. Baba ve oğlu ise kanyonda mahsur kaldı. 3 kişinin yardım istediği, jandarma, Can-Kur, UMKE ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Baba ve oğlu, AFAD’ın koordinesinde sabaha kadar süren çalışmalar sonucu mahsur kaldıkları kanyondan çıkarıldı.


Geceyi kanyonda geçiren Ali Gökçe ve oğlu Mustafa Gökçe, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.




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