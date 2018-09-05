Kanyonda obeziteye dikkat çektiler

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yürüyüşten önce, katılımcılara birer elma dağıtıldı. Yürüyüş öncesi konuşan Karaisalı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Duran Ali Karataş, kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel hareketsizliğin dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri arasında önemli bir yer tutuğunu söyledi. Karataş, “Bu nedenle fiziksel aktiviteyi bir güne değil, ömür boyunca gündemde tutmak, yaşam tarzına dönüştürülmesi gerekmektedir. Toplum sağlığı merkezi olarak obeziteyle mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın konuşmasının ardından 1.5 kilometre yürüyen sağlık personelleri kanyon içindeki Bahçecik Şelalesi’nde mola verdiler. Daha sonra 1.5 kilometrelik yolu geri dönen yürüyüşçülere kanyon girişindeki kafede çay ve su ikram edildi.

Yürüyüşe Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ufuk Demirdüzen, Karaisalı Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Köroğlu’da katıldı.