Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hizmete açılacak

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin en kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti.

Başkan Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksinin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odalarının yer aldığını söyledi.

Spor kompleksinin çevresine yapılan 644 adet yeni konut, bilim merkezi ve 55 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı ile bir bütünlük arz ettiğini belirten Başkan Çelikcan, “Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için Yüreğir'e yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Adana'da ilk olan spor kompleksimizin bir tarafı yüzme havuzu, bir tarafı kapalı spor salonu. Bugüne kadar Yüreğir'de hiç kapalı yüzme havuzu yoktu. Yüreğir'de oturan bütün vatandaşlarımız başka yere gitmeyecek. Burada hizmete açılacak olan bowling salonundan gençlerimiz ücretsiz faydalanacaklar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile protokol yapıp beden eğitimi derslerinin de burada yapılmasını sağlayacağız. Bütün imkanlarımızı vatandaşlarımıza hizmet etmek için seferber ediyoruz. Diğer önemli bir konu ise yaz aylarında yasak olmasına rağmen gençlerimiz su kanallarına giriyorlar. Onlarca gencimiz hayatlarını kaybediyor. Canımız yanıyor. Biz bu can kayıplarının da önüne geçmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.