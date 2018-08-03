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03 Ağustos 2018 10:09

Kapıkaya Kanyonu’na cam köprü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kapıkaya Kanyonu’na cam köprü yapacaklarını söyledi.

Kapıkaya Kanyonu’na cam köprü

03 Ağustos 2018 10:09


Sözlü, Varda (Alman) Köprüsünde yaptığı açıklamada, Adana’nın turizm değerlerinin ortaya çıkması açısından yaptıkları yolla son dönemde Varda Köprüsü’nün Adana’da ve Türkiye’de bilinirliğinin arttığını ifade etti. Sözlü, “Burası, turizm diliyle konuşacak olursak turizm destinasyon bölgesi olacak. İnşallah burada yapacağımız yeni düzenlemelerle bulunduğumuz yerde park ve rekreasyon düzenlemeleriyle buralar daha Avrupai olacak” dedi.


Burada her türlü ihtiyacının karşılanacağı restoran ve kafeteryaların yer alacağını belirten Sözlü, “İnsanlarımızın bir emeği var burada. Burayı değerlendiriyorlar. Kapıkaya Kanyonu üzerinden zirveden geçen bir cam köprüyü Adana Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. O proje aşamasında. Kendi imkanlarımızla yapacağımız bir projedir. Buraları yaptığımız zaman hem doğa turizmi, hem macera arayanlar için, tabiri caizse heyecanı yükselttiren adrenalin turizmini burada, Adana’da yükselteceğiz. Teleferik de olacak ama ilk aşamada karayoluyla oraya ulaşımı sağlayacağız” diye konuştu.


Bir gazetecinin “James Bond filminin bir sahnesi burada çekildi, buraya onun adını vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Sözlü, “Karaisalı’nın, Hacıkırı’nın adı Varda’nın adı bir James Bond’un adından daha yüksektir” şeklinde cevap verdi.




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