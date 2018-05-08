Kapışmak: “Sağ beyin geleceğe, sol beyin geçmişe odaklıdır”

Ş, beyaz yakalı çalışanlarına yönelik “Motivasyon Gecesi” düzenledi.

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen geleneksel etkinliğe konuşmacı olarak katılan yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, sağ beyinin geleceğe, sol beyinin geçmişe odaklı çalıştığını ifade etti. Motivasyon için önce insanın kendisini tanıması gerektiğini dile getiren Kapışmak, kendisini tanımayan insanların bir motivasyon geliştiremeyeceğini kaydetti.

Çok hızlı yaşanan bir dünyada motivasyon kanallarının da azalmaya başladığını vurgulayan Kapışmak, “Burada güçlü, güzel bir takım var. Önce kendimizden başlayarak, ‘Ben kimim?’ sorusunu soracağız. Beynimizin sağ ve sol yöneticisi mevcut. İkisini de kullanıyoruz; fakat birisine meylimiz var. Bu yaşa, iş deneyimine, yaşanan acılara göre değişebiliyor. Her şey bize bir şey öğretiyor. Beynimizin sağ tarafı geleceği düşünür. Hayatta en çok risk alanlar bu tiplerdir. Sol beynini kullananlar geçmiş odaklıdır. Sağ beyin karar vermeye bayılır. Ama eyleme gelince düşmeye başlar. O yüzden hep dışarıdan desteğe ihtiyaç duyar. Sol beyin biraz kirli çıkın ve kindar olur. Hiçbir şeyi unutmaz. Sağ beyine sahip çocuklar yaramaz olur. Sol beyinli çocuklar gıcık ve mızmızdır. Hiçbir anne ve baba buna hiçbir şey yaptıramaz. Çünkü bütün referansları içeridedir. Okula sekiz sene aynı kalemle gider ve gelir. Sol beyin yönetmeyi sever. Kurallar ve ipler onun elinde olacak. Her şeyi kabul etmez ve sonuç odaklıdırlar. Bu yüzden çok depresyona girer” diye konuştu.

“Kültür bize dik durmayı öğretmemiş”

Türk eğitim sisteminde bir çalışmanın yapılmadığı ‘ön beyin’ ile yer, zaman ve mekan algısının kurgulandığına dikkat çeken Aşkım Kapışmak, “Birlikte kazanmayı sever. Kişilerle ilgilenmez, daha çok olaylara bakarlar. Çözüm odaklı giderler. Ön beyin sadece sükunette ve sakinlikte aktifleşir. Motivasyonun en büyük kaynağı ön beyni çalıştırabilmektir. Çocuklar 16 yaşına kadar çalışmaz. Karar mekanizmaları çalışmadığı için onlar adına kararları hep anne, babalar verir. Düşünce kuvvesi ağırlıklı buradadır. Acaba haftanın birkaç akşamı durma eylemi yapabilir misiniz? Dinlenmek bedenle, durmak ruhla ilgili bir şeydir. Lütfen acilen hayatımızda daha farklı olmanın yolu ‘durma’ eylemini gerçekleştirin. Türk insanın en büyük problemi eğik oturmasıdır. Ciddi anlamda omurga sorunu yaşıyoruz. Kültür bize dik durmayı öğretmemiştir. Önce dik durmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü sırt bölgemiz, beyin sapı, kuyruk sokumu, omurilik Bütün duygularımız omuriliğe akıyor” şeklinde konuştu.

“Evde iddialı eş olmaya gerek yok”

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda firma personelinin büyük ilgiyle dinlediği Kapışmak, en değerli motivasyon kaynağının insanın evini geçindirmesi olduğunu söyledi. Kapışmak, şöyle devam etti:

“Böyle bir yüzyılda evliliğini yürütebilenlere helal olsun. Kişi, bu ülkede başbakan, belediye başkanı veya bir şirketin başında da olsa evinde mutlu değilse hiçbir yerde mutlu olamaz. Benim için aidiyet evden başlar. Evde iddialı eş olmaya gerek yoktur. Annen, baban; hatta kedin ve köpeğinle, kimle yaşadığın çok önemlidir. Her şey evdeki ortamla ilgilidir. Çünkü insanların ilk çıkışı evlerinden ‘günaydın’ ile başlıyor.”

10 ve 20 yılını dolduranlara plaket

Aşkım Kapışmak’ın programından sonra bin 200 çalışanı olan Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’de 10 yılını dolduran Ahmet Sütcü, Ertuğrul Tekin, Sedat Sayılkan, Adnan Yörük, Hasan Hüseyin Baş, Muammer Ali Kavak, İsmail İsmailoğlu ve Barış Öncü ile 20 yılını dolduran İbrahim Özkaya’ya ‘şükran plaketi’ ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yapılan çekilişten isimleri çıkan İpek Kaya, Tolga İsmail Tekin ve Metehan Göycıncık’a alışveriş çeki hediye edildi.