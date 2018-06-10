Kapıyı kırıp kumbarayı çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emriye Çıkar sabah işe gitmek için evin kapısını kilitleyip çıktı. Akşam eve geldiğinde ise evin giriş ahşap kapısının alt tarafının kırık olduğunu gören Çıkar, evin dağınık olduğunu ve içinde 500 lira bulunan kumbaranın çalındığını fark etti. Çıkar’ın haber vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmana gelip güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis zanlının Serkan K. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan zanlı, ifadesinde hırsızlık yaptığını kabul edip pişman olduğunu söyledi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.