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Kapkaççı polisten kaçamadı

Adana’da iki kadının içinde cep telefonu bulunan çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.

Adana'da iki kadının içinde cep telefonu bulunan çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan şahıs yakalandı.


Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli bir kişi, 2 kadını takip edip çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Olay sonrası kullandığı motosikleti bırakarak kaçan kapkaççı çantaların içinden çıkan 2 cep telefonunu ise sattı.


Olayla ilgili araştırma yapan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın Abdurrahim B. olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan Abdurrahim B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın çaldığı telefonlar ise sattığı kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi.

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