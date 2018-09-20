Kapkaççılar 15 dakikada yakalandı

Adana'da yaya olarak yolda giden bir kadının yanından motosikletle geçerken çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli olaydan 15 dakika sonra yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen Fahrettin Lal (26) ve Müslim Çakır (18), bindikleri motosikletle yolda yürüyen Sultan Ceylan'ı (40) takip etmeye başladı.

Motosikleti kullanan Fahrettin Lal, genç kadının arkasından yaklaştı, arkasında bulunan Müslim Çakır ise kadının kolunda bulunan çantayı çekerek çaldı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine yakın bir bölgede ring atan yunus timleri, kapkaççıların peşine düştü.

İçerisinde cep telefonu ve 300 lira para bulunan çantayla kaçmaya başlayan kapkaççılar polis tarafından fark edildi. 'Dur' ihtarına uymayarak izlerini kaybettirmeye çalışan kapkaççılar, olaydan 15 dakika sonra süren kovalamacanın ardından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. Çanta, polis ekiplerince eksiksiz bir şekilde kadına teslim edilirken zanlılar emniyete götürüldü.

İfadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan çantayı çalan Müslim Çakır tutuklanırken, Fahrettin Lal ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.