Karaciğer nakliyle yeni bir hayata "merhaba" dedi

Mersin'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gencin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan karaciğer Adana'da 4 yıldır nakil bekleyen 52 yaşındaki Recep Antan'a nakledildi.

Önceki gün Mersin'de trafik kazası geçiren 21 yaşındaki genç bir hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organlarının bağışlandığı haberini alan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü Karaciğer Nakli Bölümünden Doç Dr. Tolga Akçam, Abdullah Ülkü ve koordinatör hemşire Gülhan Cömert'ten oluşan ekip, hemen Mersin'e hareket ederek gencin karaciğerini aldı. Ekip daha sonra Adana'ya gelerek 4 yıldır nakil bekleyen Recep Antan'a karaciğer nakli yaptı. Antan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Doç. Dr. Tolga Akçam, bir yaşamın sona ermesinin ardından bağışlanan karaciğer ile yeni bir yaşama merhaba dendiğine belirterek, Organ Bağış Haftası'nda böyle bir nakli gerçekleştirmiş olmanın da ayrı bir anlamı olduğuna işaret etti. Akçam, Türkiye genelinde 2 bin 138 kişinin organ nakli beklediğine dikkati çekerek, 1 Ocak ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında karaciğer naklinin yapıldığına değindi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü Karaciğer Nakli Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Ülkü ise gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının üstün çabasına rağmen organ bağışının istenilen düzeye ulaşmadığını belirterek, bu oranın İspanya'da 1 milyon kişide 34, İtalya'da 21, Almanya'da 13 iken, Türkiye'de sadece 6'ya tekabül ettiğini dile getirdi.