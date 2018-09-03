Karaciğer yağlanmasına karşı 5 öneri

Dr. Egesel, yaptığı açıklamada, araştırmaların Türkiye’de her 4 kişiden birinin karaciğer yağlanması sorunuyla yaşadığını gösterdiğini ifade ederek, yanlış beslenme, aşırı stres ve hareketsiz yaşamla birlikte riskin artacağını söyledi. Obezite, hızlı kilo kaybı, diyabet, tiroit bezinin az çalışması gibi nedenlerle alkol dışı karaciğer yağlanması hastalığının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Dr. Egesel, karaciğer yağlanmasının; dolgunluk hissi, hazımsızlık, bulantı, şişkinlik, kilo alma, hızlı kilo verme gibi gündelik hayatta fazla üzerine düşülmeyen belirtilerinin olduğunu kaydetti.

Hızlı kilo kaybı karaciğeri yoruyor

Açlık esnasında birtakım hormonlar aracılığıyla vücuttaki yağ dokularının parçalanmasının arttığını belirten Dr. Türker Egesel, "Bu hormonlar; trigliserid adı verilen yağları parçalayan enzimleri aktifleştirerek bunların yağ asitlerine parçalanmasını hızlandırıyor. Bu şekilde dolaşıma salınan yağ asitleri karaciğere geri dönüyor ve yeniden trigliserid adı verilen yağa dönüşerek karaciğer hücrelerinde birikiyor" dedi.

Bu nedenle uzun süren açlıklarda karaciğerde yağlanma görüldüğünü söyleyen Dr. Türker Egesel, egzersiz yapmanın çok önemli olduğunu söyledi. Dr. Egesel, “Egzersiz yoksunluğuna bağlı olarak yağın kaslarda yıkımı ve karaciğere gelen yağ asidi yükü artar. Karaciğer, kapasitesi üzerindeki yağı trigliseridlere çeviremeyince yağ birikmeye başlar ve bu durum zamanla karaciğerde hasara yol açar. Vücudun ihtiyacı olmadığı için karaciğerde biriktirdiği fazla yağ kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkartır. Karaciğer yağlanmasının yaşam tarzında yapılacak basit ve küçük değişiklikler ve düzenli doktor kontrolleri ile önlemek mümkün” diye konuştu.

Stres ve yorgunluk gibi sağlığı doğrudan etkileyen olumsuz etkenlerin en aza indirilmesi, düzenli bir yaşam biçimi ile karaciğer yağlanmasının önüne geçilebileceğini belirten Dr.Egesel, karaciğer yağlanmasını engelleyecek önerileri şöyle paylaştı:

Hepatit B aşısı

Hepatit B, karaciğer hastalıklarının başlıca nedenleri arasında geliyor. Hepatit B aşısı uzun zaman önce yapılmışsa koruyuculuğu test edilmesi gerekiyor. Aşının koruyuculuğu devam ediyorsa tekrar yapılmasına gerek kalmıyor. Ancak devam etmiyorsa aşının tekrar yapılması gerekebiliyor.

Düzenli beslenme

Düzenli ve sağlıklı karaciğer yağlanması oranını belirgin bir şekilde azaltıyor. Günlük taze sebze-meyveler, balık, tavuk veya hindi gibi beyaz etler ve lifli gıdalar karaciğer dostu kabul ediliyor. Karaciğer yağlanmasına karşı düşük kalorili mevsim sebze ve meyvelerinin ağırlıklı olduğu, ızgara etlerin tercih edildiği ’’Akdeniz tipi’’ beslenme öneriliyor.

Alkolden kaçının

Alkol tüketildikten sonra vücutta biriken toksinler, karaciğer yağlanmasını tetiklediği gibi siroz hastalığının gelişimini de hızlandırıyor. Bu nedenle alkol tüketimini kaldırmak veya yapılamıyorsa en aza indirmek büyük önem taşıyor. Alkolü bırakamayanların profesyonel destek alması gerekebiliyor.

Düzenli egzersiz

Spor ve egzersiz kan dolaşımını artırarak insülin direncini ve karın bölgesinde biriken yağ kütlesini azalttığından gün aşırı en az 30 dakika hafif veya orta tempolu egzersizler tavsiye ediliyor. Bu egzersizler sayesinde karaciğerde biriken yağ miktarı düşerek, karaciğeri rahatlatıyor.

Düzenli doktor kontrolü

Diyabet, hipotiroidi ve kolesterol yüksekliği olan hastaların 6 aylık aralıklar ile düzenli bir şekilde doktor kontrolü ve doğru tedavisi karaciğer yağlanmasını ve bu hastalığın hızlı ilerleme oranını azaltıyor.