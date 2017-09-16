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16 Eylül 2017 22:26

Karafırtınalar: “Ah vah yapacak bir durum yok”

TFF 1.

Karafırtınalar: “Ah vah yapacak bir durum yok”

16 Eylül 2017 22:26

Lig ekiplerinden Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-0 mağlup oldukları Adanaspor maçının ardından, “Arkaya takılıp çok fazla ah vah yapacak bir durum yok. Bundan sonra mücadeleyi daha fazla yapacağız. Kaybetmeyeceğiz artık” ifadelerini kullandı.


Ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Adanaspor maçını 1-0 kaybeden Manisaspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzüldüklerini belirten Karafırtınalar, “İklim şartları burada sıkıntılı ilk haftalarda geldiğin zaman. Gerçi rakipte aynı statta oynadı. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Doğru zamanlama yapabilseydik farklı sonuçla ayrılabilirdik. Maçta 2 pozisyon var bir tanesi Adanaspor’un gol oldu. Bir diğeri ise bizim kaçırdık. Üzülüyoruz. Berabere kalsak bile üzülecektik. Ama önümüze bakacağız. Maçlar devam ediyor. Arkaya takılıp çok fazla ah vah yapacak bir durum yok. Mücadeleyi daha fazla yapacağız. Kaybetmeyeceğiz artık” dedi.




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