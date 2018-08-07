Karaisalı Belediye Meclisi toplandı

Olağan Meclis toplantısını Belediye Başkanı Saadettin Aslan başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündemde bulunan üç madde meclis üyeleri tarafından değerlendirilerek oylamaya sunuldu. İlk iki gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan Karaisalı’ya “Modern Kapalı Hayvan Pazarı ve Semt Pazarı Kurulması, ilçemiz Etekli mahallesine kurulması planlanan “Güneş Enerji Santrali’ projesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen “Karaisalı’da Varda Huzur Orada” projeleri AK Partili Meclis Üyeleri ve MHP Meclis Üyesi Mustafa Durak tarafından ileri tarihlerde görüşülmek üzere reddedildi.