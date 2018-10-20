Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi sporcuları madalyalarla döndü

Adana'da, Akbank'ın ‘Şehrin İyi Hali' projesi kapsamında, Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye İşbirliği ile bölge oyunlarında Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sporcuları madalyalarla döndü.

Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 110 sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları, Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapıldı.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, dört ilden gelen özel eğitim kurumu öğrencileri atletizm, masa tenisi, karma basketbol ve yüzme branşlarında mücadele etti. Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü de Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları'na katılımda bulundu.

Açılış töreninde konuşma yapan Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, oyunların toplumda özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri kapalı kapılar ardından çıkarmak amacıyla düzenlediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Jimnastik Kulübü sporcuları ile Suhar Duru Dans Akademisi öğrencileri tarafından dans ve Jimnastik gösterileri sunuldu. Gün boyu eğlenmenin ve birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşayan özel bireyler, gün sonunda yarıştıkları branşta madalya kazanmanın sevincini yaşadı.

Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları sonucunda, Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Cumali Yalçın isimli engelli, basketbol dalında birincilik madalyası, Abdülkadir Zater isimli engelli ise yüzme dalında ikincilik madalyası almaya hak kazandı.