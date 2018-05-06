Karaisalı Halk Eğitimi Merkezi’nde yıl sonu sergisi açıldı

Karaisalı Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulkadir Yeşilkuş, “Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişmesini sağlamak onlara bilgi beceri kazandırmak, okuma-yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, bir üst öğretim sınavlarına hazırlamak, kültürel eserlerimizi korumak yaşatmak, yaygınlaştırmak, kursların en önemli özelliği olmalıdır ve ilçemizde bu yönde kursların açılmasına öncelik verilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim döneminde ilçemizde 86 kurs açılmıştır. 27 adet okuma-yazma kursu, 44 adet genel kurslar ve 15 mesleki ve teknik kursu açılmıştır” dedi.

Halk eğitim merkezlerinin, mesleki ve teknik kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı bir sanat evi olduğunu ifaüde eden Yeşilkuş, "Sanatın penceresi, hayata bakış ufku çok geniştir. Bu ufukta insanı sevme ve hayatı kucaklama vardır. Eğitim öğretimin belkide en önemli yanı insanları hayata barışık hale getirmesidir. Bu yönüyle düşündüğümüz zaman örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin de önemli bir işlevi olduğunu görürüz. Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki gelişmiş toplumlar aynı zamanda sanatını zirveye çıkarmış toplumlardır" diye konuştu.

“Eğitim ancak ve ancak toplum olarak desteklenirse ve gerçekleştirilirse bir anlam kazanır” diyen Yeşilkuş, “Burada başta yöneticiler olmak üzere herkese, hepimize büyük görevler düşmektedir. Önümüzdeki yıl halk eğitimi merkezi müdürlüğümüzce açılacak olan kurslara herkesin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.