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13 Ağustos 2018 14:26

Karaisalı Kaymakamı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Karaisalı Kaymakamı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Karaisalı Kaymakamı Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

13 Ağustos 2018 14:26


Kaymakam Taner Tengir, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ ni ziyaret ederek, Rehabilitasyon Merkezi’nde kalanlarla tek tek ilgilenip onlarla sohbet etti. Kurum yetkililerinden kurumda kalanların durumları hakkında bilgiler aldı.


Kaymakam Taner Tengir yaptığı ziyarette, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ve kurumda kalan gençlerin ihtiyaç ve taleplerini sorarak Devlet olarak engellilerin her zaman yanlarında olduklarını, engellerin hep beraber ortadan kaldırılacağını ifade etti.




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