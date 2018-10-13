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Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata çiftçilerle buluştu

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, “Karaisalı, tarımsal üretim konusunda şanslı bir coğrafyada bulunuyor.

İlçede tarımsal çeşitlilik noktasında her türlü ürün yetiştirilebilecektir. Sulanılabilir arazilerin arttırılmasıyla yetiştirilen ürün miktarı ve kalitesi yükseltilmesi sağlanmalıdır ve ilçede seracılık geliştirilmelidir” dedi.


Adana'nın Karaisalı İlçesinde tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara yönelik Karaisalı Ziraat Odası Başkanlığı'nda düzenlenen “Vatandaşla Buluşma ” toplantısı, Kaymakam Selami Korkutata başkanlığında gerçekleşti.


Kaymakam Selami Korkutata toplantıda yaptığı konuşmada, “Karaisalı, tarımsal üretim konusunda şanslı bir coğrafyada bulunuyor. İlçede tarımsal çeşitlilik noktasında her türlü ürün yetiştirilebilecektir. Sulanılabilir arazilerin arttırılmasıyla yetiştirilen ürün miktarı ve kalitesi yükseltilmesi sağlanmalıdır ve ilçede seracılık geliştirilmelidir” dedi.


Kaymakam Korkutata, “Çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla yapılacak toplantıları mahallelerimizde muhtarlarımızın da katılımıyla yapmaya devam edeceğiz. Çiftçi vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarının yerinde dinleneceğiz” dedi.


Çiftçilerin ihtiyaç ve sorunlarının konuşulduğu toplantıya Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şevki Altunbaş, İlçe Jandarma Komutanı Emre Yeşilyurt, İlçe Emniyet Amir Vekili Hakan Demircioğlu, Karaisalı Ziraat Odası Başkanı Mahmut Metin, daire amirleri ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar katıldı.

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