Karaisalı Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulun'da aşure günü

Adana'nın Karaisalı İlçesinde adını 2.Jandarma Komando Taburu Komutanlığı İkizce-Şırnak Piyade Komando Asteğmeni olarak görev yaparken 24 Aralık 1991 günü teröristlerce yapılana saldırı sonucu şehit olan Mehmet Çalışkan'dan alan Karaisalı Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu'nda aşure günü düzenlendi.

Muharrem Ayı nedeniyle Karaisalı Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu bahçesinde düzenlenen aşure günü Kuran-ı Kerim okunması ve duaların yapılması ile başladı. Okul bahçesinde kazanlarda pişirilen aşureler törene katılan protokol mensuplarına, öğrencilere ve velilere dağıtıldı.

Aha sonra Okul Müdürü Ahmet Özgan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu, okul ve okulda yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Korkutata'ya bilgiler verdiler.

Aşure gününe Karaisalı yeni Kaymakamı Selami Korkutata, Karaisalı Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Köroğlu, Karaisalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu ve Şube Müdürü Cumali Döşlü,Yedipınar Engelliler Parkı Müdürü Yusuf iyi, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Turgay Bulut ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saniye Usta ve işadamı Mesut Yeşil katıldı.