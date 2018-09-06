Karaisalı’da 5 kilometrelik içme suyu projesi

Yaklaşık 1 ay önce bölgede çalışmaya başlayan ekipler 5 kilometrelik projenin 3 kilometresini tamamlarken; projede 63’lük ve 140’lık olmak üzere çeşitli çaplarda polietilen sağlıklı borular kullanıldı. Projenin tamamlanması için çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri çalışmayı yaklaşık olarak, bağlantılarıyla birlikte, 1 aydan daha kısa bir sürede bitirmeyi ve bölge halkının sorunsuz içme suyuna kavuşmasını hedefliyor.

ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Adana ve çevresinde sorunsuz bir altyapı ve sağlıklı içme suyu için her türlü mücadeleyi vererek vatandaşların rahat etmesini hedeflediklerini söyledi. Oprukçu, “Bugünün değil, geleceğin Adanası için yaptıklarımız ve yapacağımız projelerin hepsi Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün yüz akı projelerdir. Adanalılar bir şeyi değiştirdi, her şey değişmeye devam edecek” dedi.