Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:36

Karaisalı’da 5 kilometrelik içme suyu projesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karaisalı ilçesi Çukur Mahallesi Kirazlı Yayla mevkisinde içme suyu projesine devam ediyor.

Karaisalı’da 5 kilometrelik içme suyu projesi

06 Eylül 2018 10:36


Yaklaşık 1 ay önce bölgede çalışmaya başlayan ekipler 5 kilometrelik projenin 3 kilometresini tamamlarken; projede 63’lük ve 140’lık olmak üzere çeşitli çaplarda polietilen sağlıklı borular kullanıldı. Projenin tamamlanması için çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri çalışmayı yaklaşık olarak, bağlantılarıyla birlikte, 1 aydan daha kısa bir sürede bitirmeyi ve bölge halkının sorunsuz içme suyuna kavuşmasını hedefliyor.


ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Adana ve çevresinde sorunsuz bir altyapı ve sağlıklı içme suyu için her türlü mücadeleyi vererek vatandaşların rahat etmesini hedeflediklerini söyledi. Oprukçu, “Bugünün değil, geleceğin Adanası için yaptıklarımız ve yapacağımız projelerin hepsi Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün yüz akı projelerdir. Adanalılar bir şeyi değiştirdi, her şey değişmeye devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç