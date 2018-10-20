Karaisalı'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı'na muhtarlar adına Türkiye Muhtarlar Derneği Karaisalı Şubesi Başkanı Ramazan Ünnü tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasından sonra Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Ünnü, “Günümüzde şekliyle muhtarlık biriminin temeli ilk olarak 1829 yılında İstanbul'da atılmıştır. Padişah 2. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırılması sonucu Yeniçerilerin yokluğunda tehlikeye meydan vermemek ve küçük birimlerin güvenliğini koruyabilmek için muhtariyet teşkilatı kurulmuştur. Resmi kayıtlara göre ilk seçim 1823 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılmıştır.1944 yılında muhtarlık olarak yenilenmiştir” dedi. Muhtarın devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gören, demokratik bir seçimle işbaşına gelen kişi olduğunu kaydeden Ünnü, “Muhtarlık gönüllülük esasına dayanır ve muhtar kendini tamamen devlet ile milletle adamış, hizmet veren kişidir. Muhtar ilçesinde, köyünde ve mahallesinde devleti temsil eder. Asayiş ve kolluk kuvvetleri ile birlikte irtibat halinde olur. Devleti temsil eden mülki amir ile de istişarede bulunur. Kanun çerçevesinde verilen işleri yerine getirerek uygulamasını sağlar. Muhtar, mahalli idare ile birlikte hareket eder ve mahallesinin her türlü ihtiyaçları ile ilgilenir. Sayın Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarımızın gerek özlük hakları hususunda ve gerekse muhtarları bizzat toplayarak devlet bürokrasisinde muhtarlığın itibarını artırmıştır. 18 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık genelgesiyle her yıl 19 Ekim muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu etkinliğime katkı veren Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra 19 Ekim Muhtarlar Günü Programı, Atatürk Parkında Kaymakam Selami Korkutata başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği programda, Kaymakam Selami Korkutata yaptığı konuşmada “Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, seçilmiş oldukları mahallelerde ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler. Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Hiçbir muhtarı ve vatandaşı birbirinden ayırt etmeden çözüm odaklı çalışmalar yapmaktayız” dedi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemden bahseden Kaymakam Korkutata, bu konuda Cumhurbaşkanını örnek alacaklarını ifade ederek, “3. sü düzenlenen Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü Programına ve Muhtarlar Toplantısına Kaymakam Selami Korkutata, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Karaisalı Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Ünnü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.