Karaisalı'da seracılıkta farkındalık sağlandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde geçen yıl başlatılan ve amacı çiftçilere seracılığı öğretmek ve seracılıkla ilgili farkındalık oluşturmak olan projede ikinci üretim dönemi başladı.

Örtüaltı Üretimi Teşvik Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden Karaisalı İlçe Müdürlüğü'ne tahsisli 12 dekarlık uygulama alanına 2 adet 500 metrekarelik oluk altı yüksekliği 3,5 metre tepe yüksekliği 4,7 metre olan sera kurularak ve 2 çiftçiyle 3 yıl süreli kullanım protokolü imzalanmıştı. Her bir seraya 1250 adet domates fidesi dikimi yapıldı. Seranın birinden 6 diğerinden 7 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Yılda 2 dönem üretim yapılıyor. Şimdi seralara 2. üretim dönemi için fide dikimi tamamlandı. Projenin amacı ise çiftçilere seracılığı öğretmek ve seracılıkla ilgili farkındalık oluşturmak.

Karaisalı ilçesinde "Örtüaltı Üretimi Teşvik Projesi" kapsamında oluşturulan ve Karaisalı Kaymakamlığı destekleriyle Kırıklı Mahallesinde uygulanan domates serasında üretim yapan çiftçilerden Ramazan Aydın, ilkokul mezunu olduğunu ancak hayat okulunu bitirdiğini belirterek, 1985 yılından beri arıcılık, çiftçilik, besicilik ve sütçülük yaptığını söyledi. Yaşının ilerlediğini ifade eden Ramazan Aydın, ”Artık az iş yaparak daha çok kazanmayı düşünüyorum. Geçen yıl Aralık ayında Karaisalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu projeyi başlattı. Biraz geç başladık ama iyi ürün aldık. Hem Karaisalı'da örnek çiftçiyim, hem de YAYÇEK'ten sertifikam var. Zaten YAYÇEK'tan aldığım belge de bugüne kadar ne ektiklerimiz geçiyor. Biz bu işlerin zamanında çıraklığını yaptık. Hiç kimse çıraklığını yapmadığı işin ustalığına soyunmasın. Açık alanda hem domates, sebze ve meyve olsun ürettik. Tadı, aroması ve kokusu ile tam yerli domates üretiyoruz. Yerli tohum kullanıyoruz” dedi.

Örtü altı tarımın iyi tarım kapsamında olduğunu vurgulayan Ramazan Aydın, bu sene serada domatesleri erken diktiklerini kaydederek, “Bu yıl iki ürün alırız. Hayvancılık yaptığımız için gübremizi kendimiz atıyoruz. Gübre konusunda biraz daha şanslıyız. Bu sene domates üretiminin fazla iyi olacağına inanıyorum” dedi.

Daha önce pamuk da ektiğini söyleyen Aydın, ”O zamanlar sulu tarım yoktu. Bölgemiz Çatalan Sağ Sahil Sulama Projesi ile suya kavuştu. Ayçiçeği, mısır ekiyorduk, halen ekiyoruz. Fakat az yerden çok daha ürün almak daha karlı. Ben herkese, gelen nesile örtüaltı seracılık yapmalarını tavsiye ederim. Karaisalı'da seracılığın gelişmesini isterim. Boş zamanlarımızın değerlendirilmesi için de seracılık çok iyi bir iştir” diye konuştu.

Kırıklı Mahallesinden Bülent Bayram adlı çiftçi ise köyde bugüne kadar çiftçilik yaptığını, buğday, pamuk ve diğer ürünlerden ektiğini belirterek, “Devlet destekli olarak kurulan 500 metrekare alandaki kapalı serada ilk ürün olarak 7 ton ürün elde ettim. Köyde ve değişik yerlerde kendim pazarladım. Seracılık gerçekten çok daha para kazandırıyor” dedi.

Bayram, ekilen ürüne bir çocuğa bakar gibi baktıklarını ifade ederek, “Bize bu imkanı sağlayan devletimizin tüm yetkililerine ve görevlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin 2. döneminde 2 farklı çiftçi ile proje sürdürüleceği ve makro hedef olarak Karaisalı ilçesinde örtü altı üretime özendirmek ve üretim alanını arttırmak amaçlanıyor.