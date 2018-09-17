Karaisalı'nın Etekli Mahallesi'ne yeni mezarlık

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli Mahallesi'ne yeni mezarlık yapıldı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsisi edilen 23 dönümlük alanda köylüler imece usulü çalışarak mezarlık yapımını tamamlandı. Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, Etekli Mahallesi'nin Küp mezarlığından sonra 23 dönümlük yeni mezarlığını da yaparak bayrak diktiklerini belirterek, “Yeni mezarlığın etrafı tel çitlerle çevrildi. Mezarlık yerinin tahsisini yapan Orman Bölge Müdürümüze ve Karaisalı İşletme Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'a, her türlü desteği veren mezarlıklar daire başkanı Recayi Çakar ve Şube Müdürleri Oğuzhan Aldırmaz ve Bekir Durukan ile Şef Ahmet Çorapçı'ya, imece usulüyle işçiliğini yapan destek veren köylülerimize çok teşekkür ederim” dedi.