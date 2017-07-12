Karalar ailesinin acı günü

Merhumenin cenazesi 13 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecek.

Bir süredir Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kayınvalidesi Zahide Badur vefat etti. 77 yaşında vefat eden 6 çocuk annesi merhumenin Cenazesi 13 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Yeşiloba Mahallesi’ndeki evinden alınarak saat 10.30’da Kabasakal Mezarlığı’nda defnedilecektir. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Badur ailesi taziyelerini Yeşiloba Mahallesi taziye evinde kabul edecektir.