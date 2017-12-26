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26 Aralık 2017 10:33

Karalar: "İnsanlara sırtımızı dönerek kendimizi makam odasına hapsedemeyiz"

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Namık Kemal Mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret etti.

Karalar:

26 Aralık 2017 10:33


Namık Kemal Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, tamamlanan asfalt yol çalışmalarını denetledi. Yanında birim müdürlerini de bulunduran Başkan Zeydan Karalar, gelen şikayet ve sorunları aynı anda çözdü.


Ziyaretten son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri Başkan Zeydan Karalar’ın sokaklara inerek çalışmaları denetlemesinden ve bizzat halkın sorunlarını kendi dinlemesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Kendisinin de halktan geldiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Halktan gelen bir insanın halktan kopması söz konusu olamaz. Ben Adana’nın çocuğu Adana’nın evladıyım. Biz bu sokaklarda büyüdük. Dolayısıyla buradan ayrılmamız burada yaşayan insanlara sırtımızı dönerek kendimizi makam odasına hapsetmemiz mümkün olmaz” şeklinde konuştu.




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