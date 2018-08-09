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09 Ağustos 2018 14:17

Karataş ve Yumurtalık’ta su çilesi sona erdi

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık’ta 40 yıldır süregelen içme suyu sorunlarına çözüm getirdi.

Karataş ve Yumurtalık’ta su çilesi sona erdi

09 Ağustos 2018 14:17

4,5 yıllık süreçte Karataş’a 157 bin 238 metre, Yumurtalık’a 75 bin 959 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi tesis eden ASKİ, yöre halkını paslı, kireçli, kanserojen barındıran borulardan kurtarıp sağlıklı, temizli ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.


Karataş’ta 27 mahallenin içme suyu şebekesi yenilendi.


ASKİ, deniz turizminin Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla tüm imkanlarını seferber etti. Ekipler, Karataş’a bağlı 27 mahallede içme suyu şebekesini yeniledi. Tapur, Sarımsaklı, Çağşırlı, Sirkenli, Kızıltahta, Yüzbaşı, Tabaklar, Aydınlar, Çakırören, Gölkaya, Meletmez, Karagöçer, Tuzla, Çukurkamış, İmran, Bahçe, Beyköy Hacıhasan, Harbiş, Çavuşlu, Kemaliye, Küçük Karataş, Yeni Mahalle, Çimeli, Ataköy, Damlapınarı, Yemişli mahallelerinde döşenen içme suyu hattının uzunluğu 157 bin 238 metreye ulaştı.



Basınca dayanıklı borularla kesintisiz içme suyu


İçme suyu ile atık su hizmetlerini çevre ve insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, vatandaş memnuniyetini dikkate alarak kesintisiz, kaliteli ve ekonomik olarak sunan ASKİ, Yumurtalık’ın 15 mahallesinde paslı, kireçli, deforme olmuş boruları sökerek onun yerine basınca dayanıklı duktil ve polietilen borular döşedi. Kesmeburun, Zeynepli, Sugözü, Kalemli, Demirtaş, Akdeniz, Zeytinbeli, Küçük Yumurtalık, Haylazlı, Hamzalı, Akdeniz, Kaldırım, Gölovası, Narlıören ve Deveciuşağı mahalleleri toplam uzunluğu 75 bin 959 metreyi bulan içme suyu şebekesiyle temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.




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